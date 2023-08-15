Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:10

Раков рассказал, что испытывал волнение при тренировках с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков рассказал, что поначалу волновался во время тренировок с форвардом Артемом Дзюбой.

«Адаптация проходит нормально, я уже, можно сказать, свой игрок в команде. Все понемногу помогают, может быть, в большинстве случаев это наши опытные игроки, например, Артем Дзюба, Дима Баринов, Антон Миранчук. Все подсказывают, что делать на поле или в жизни. Слушаю их и стараюсь выполнять. Да, сейчас я тренируюсь с основной командой, но бывают моменты, когда играю за молодежку, чтобы было игровое время и я был в игровом тонусе. Артем Дзюба достаточно веселый человек, много позитива от него исходит. Но когда речь идет о футболе, то он полностью концентрируется и выполняет свою работу на поле. Не только сам выполняет, но и подсказывает всем игрокам, что и как делать. Я уже привык, но сначала, конечно, было небольшое волнение на тренировках с Артемом, но это вопрос времени, оно прошло, сейчас уже все по-другому. В мой адрес пока не припоминаю отдельных шуток от Артема», — приводит слова Ракова ТАСС.

Раков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду железнодорожников он дебютировал в августе 2022 года. В прошлом сезоне 18-летний футболист провел 9 матчей в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.

Источник: https://tass.ru/sport/18510399
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Актер Мигицко считает, что чемпионат России по футболу усилился в период санкций

Экс-игрок «Динамо» Яхимович считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» отличным стимулом для молодых футболистов