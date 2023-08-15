Раков рассказал, что испытывал волнение при тренировках с Дзюбой

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков рассказал, что поначалу волновался во время тренировок с форвардом Артемом Дзюбой.

«Адаптация проходит нормально, я уже, можно сказать, свой игрок в команде. Все понемногу помогают, может быть, в большинстве случаев это наши опытные игроки, например, Артем Дзюба, Дима Баринов, Антон Миранчук. Все подсказывают, что делать на поле или в жизни. Слушаю их и стараюсь выполнять. Да, сейчас я тренируюсь с основной командой, но бывают моменты, когда играю за молодежку, чтобы было игровое время и я был в игровом тонусе. Артем Дзюба достаточно веселый человек, много позитива от него исходит. Но когда речь идет о футболе, то он полностью концентрируется и выполняет свою работу на поле. Не только сам выполняет, но и подсказывает всем игрокам, что и как делать. Я уже привык, но сначала, конечно, было небольшое волнение на тренировках с Артемом, но это вопрос времени, оно прошло, сейчас уже все по-другому. В мой адрес пока не припоминаю отдельных шуток от Артема», — приводит слова Ракова ТАСС.

Раков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду железнодорожников он дебютировал в августе 2022 года. В прошлом сезоне 18-летний футболист провел 9 матчей в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.