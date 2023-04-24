Рамирес не исключает, что может покинуть «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«На сегодняшний день у меня действующий контракт, и мне всегда было очень комфортно в клубе. Я один из тех игроков, кто провел наибольшее количество матчей за всю историю «Краснодара» и горжусь этим. На данный момент абсолютно сосредоточен на том, чтобы завершить сезон, сделав «Краснодар» как можно выше в лиге и помочь взять Кубок России. Что будет в будущем, я проанализирую в конце сезона. Очевидно, что я всегда с любовью выслушаю то, что мне передают от спортивного руководства «Краснодара», но я также буду ценить и возможный интерес от других клубов. Если они придут к согласию с «Краснодаром», то рассмотрю это предложение», — приводит Sport24 слова Рамиреса.

28-летний эквадорский футболист провел за краснодарскую команду 178 матчей. Его соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года. В 2021 году Рамирес получил российское гражданство.