Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:35

Рамирес не исключает, что может покинуть «Краснодар»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«На сегодняшний день у меня действующий контракт, и мне всегда было очень комфортно в клубе. Я один из тех игроков, кто провел наибольшее количество матчей за всю историю «Краснодара» и горжусь этим. На данный момент абсолютно сосредоточен на том, чтобы завершить сезон, сделав «Краснодар» как можно выше в лиге и помочь взять Кубок России. Что будет в будущем, я проанализирую в конце сезона. Очевидно, что я всегда с любовью выслушаю то, что мне передают от спортивного руководства «Краснодара», но я также буду ценить и возможный интерес от других клубов. Если они придут к согласию с «Краснодаром», то рассмотрю это предложение», — приводит Sport24 слова Рамиреса.

28-летний эквадорский футболист провел за краснодарскую команду 178 матчей. Его соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года. В 2021 году Рамирес получил российское гражданство.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-kristian-ramires-dopustil-vozmozhnost-ukhoda-iz-krasnodara
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лантратов: «За «Химками» интересно наблюдать»

Хусаинов считает, что нужно назначать лучших арбитров на важные матчи в конце чемпионата России