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Сегодня, 16:38

Рамирес заявил, что подумает о своем будущем после сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал свое будущее в кубанском клубе.

«Мое будущее? Все эти вопросы нужно задавать агенту. Я подумаю после сезона, что буду делать дальше. Хочется выиграть Кубок России. Все очень хотят этого. Было бы здорово выиграть первый трофей», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».

Рамирес играет за клуб из Краснодара с 2017 года. Его соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-ramires-posle-sezona-podumayu-o-svoem-budushhem/
Кристиан Рамирес
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