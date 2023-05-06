КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:53

Рамирес заявил, что в «Краснодаре» хотят выиграть все оставшиеся матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о ближайших матчах команды в РПЛ.

«Сейчас в команде отличное настроение, мы хотим выиграть первый трофей в истории клуба. Но сейчас мы полностью сконцентрированы на играх в чемпионате России. Впереди нас ждут игры против «Крыльев» и «Зенита». Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, хочется выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ. Сейчас фокус на игре против Самары», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».

28-летний эквадорец в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

В воскресенье, 7 мая, занимающий шестое место «Краснодар» примет «Крылья Советов», которые располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-ramires-hotim-vy-igrat-vse-ostavshiesya-matchi-v-rpl/
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мор считает, что Абаскаль попытается удивить Семака

«Торпедо» — «Ахмат»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ