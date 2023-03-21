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Ранджелович: «Не вижу слишком явной сенсации в победе ЦСКА над «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» Предраг Ранджелович поделился мнением об игре своих бывших команд в 20-м туре РПЛ.

«Когда есть возможность и время, стараюсь смотреть чемпионат России. Если матч интересный, могу посмотреть полностью или хотя бы второй тайм. Если сильно занят, что стараюсь смотреть хотя бы хайлайты. Не вижу слишком явной сенсации в победе ЦСКА над «Зенитом». Разве ЦСКА настолько слабая команда, что не может обыграть «Зенит»? Да еще и играя дома, в Москве. Для человека, который не разбирается в российском футболе, может быть, это и сенсация. Но те, кто знают, что такое ЦСКА, вряд ли удивятся победе», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Ранджеловича.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 35 очками идет на 5-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054689_randjelovich_cska_ne_nastolko_slabaya_komanda_chto_ne_mojet_obyigrat_zenit
Предраг Ранджелович
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