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Сегодня, 11:57

Ранджелович — о самом быстром игроке РПЛ: «В голове этот парень из «Локомотива»

Алина Савинова
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Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, кто из российских футболистов его впечатлил в плане скорости и умений.

«В первой части сезона? У меня в голове этот парень из «Локомотива», бразилец [Педро Габриэл]. Еще по скиллам понравился его одноклубник Миранчук. У «Урала» тоже полно классных игроков с опытом — вроде Газинского, Шатова, Подберезкина, Эрика [Бикфалви]», — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл в январе 2023 года перешел в бразильский «Сан-Паулу» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-v-golove-etot-paren-iz-lokomotiva-randzhelovich-iz-urala-nazval-samogo-bystrogo-igroka-rpl-i-otmetil-miranchuka
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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