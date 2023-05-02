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Сегодня, 11:41

Ранджелович считает домашний стадион «Краснодара» лучшим в России

Алина Савинова
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Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, какой стадион считает лучшим в России.

«Стадион «Краснодара» — это очень круто, это топ для России. Думаю, это один из лучших стадионов, на которых мне удалось сыграть в своей карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Ранджеловича.

29 апреля «Урал» в матче 25-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lazar-randzhelovich-krasnodar-odin-iz-luchshih-stadionov-na-kotory-h-mne-udalos-sy-grat-v-svoej-kar-ere/
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