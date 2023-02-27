Вингер «Урала» Ранджелович: «Я-то думал, что я быстр, а потом встретил Альфонсо Дэвиса»

Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович вспомнил, как в составе «Олимпиакоса» играл против «Баварии» в Лиге чемпионов. Он отметил игроков, которые больше всего ему запомнились.

«Алаба и Левандовски топовые. Но самый сильный — Дэвис. Знаешь, он слишком быстр. Я-то думал, что я быстр, а потом встретил Альфонсо!» — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

Ранджелович перешел в «Урал» из греческого «Олимпиакоса» в сентябре прошлого года. Он подписал контракт с клубом на 2 года.

В текущем сезоне 25-летний серб провел за «Урал» 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.