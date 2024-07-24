Рапопорт: «Марио Фернандесу помешали заиграть в «Зените» травмы»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал решение петербургского клуба расстаться с защитником Марио Фернандесом.

«Вряд ли клуб понес большие финансовые потери. «Зенит» заплатил за Марио деньги, которые просили его агенты. ЦСКА на эти условия не пошел — там лучше знают Фернандеса, он все-таки играл десять лет за армейский клуб. А в Петербурге Марио помешали раскрыться травмы: сначала одна, потом другая. Если бы игрок был здоров, он бы сейчас стабильно играл. Фернандес выиграл бы конкуренцию по своим качествам, по своему опыту. Но не позволило здоровье», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. В среду, 24 июля, сообщалось, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.