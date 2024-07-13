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Сегодня, 19:13

Рапопорт: «Будет ли Латышонок играть в «Зените», сложно сказать»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о конкуренции среди вратарей петербургской команды.

«У «Зенита» не было проблем с вратарями. Но клуб приобрел Латышонка в это «окно». Тренерам виднее. Я только замечу, что Латышонок играл за «Балтику» и довольно успешно. Он квалифицированный, молодой вратарь, с ним нужно работать. Будет ли Латышонок играть в «Зените», сложно сказать. Есть же еще Кержаков, Адамов. Кто-то должен «присесть». Это в поле игрока можно передвинуть справа налево и наоборот. В воротах таких вариантов нет. Придется на кого-то делать ставку, — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно клуб приобрел у «Балтики» Евгения Латышонка, а вратарь «Зенита» Александр Васютин подписал контракт с «Акроном».

Источник: РБ Спорт
Денис Адамов
Михаил Кержаков
ФК Зенит
Евгений Латышонок
Леонид Рапопорт
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