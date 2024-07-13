Рапопорт: «Будет ли Латышонок играть в «Зените», сложно сказать»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о конкуренции среди вратарей петербургской команды.

«У «Зенита» не было проблем с вратарями. Но клуб приобрел Латышонка в это «окно». Тренерам виднее. Я только замечу, что Латышонок играл за «Балтику» и довольно успешно. Он квалифицированный, молодой вратарь, с ним нужно работать. Будет ли Латышонок играть в «Зените», сложно сказать. Есть же еще Кержаков, Адамов. Кто-то должен «присесть». Это в поле игрока можно передвинуть справа налево и наоборот. В воротах таких вариантов нет. Придется на кого-то делать ставку, — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно клуб приобрел у «Балтики» Евгения Латышонка, а вратарь «Зенита» Александр Васютин подписал контракт с «Акроном».