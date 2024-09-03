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Сегодня, 03:33

Рапопорт: «Семак выстраивает новый «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о выступлении петербуржцев в сезоне-2024/25.

«Пока все идет нормально для «Зенита». Сейчас Семак выстраивает новую игру, потому что появились новые футболисты. Естественно, не обходится без шероховатостей. Команда не побеждала в трех матчах подряд. Но в игре с «Пари НН» мы увидели прежний «Зенит» — мощный, интересный. Правда, соперник очень слабый. Я не вижу, кто может помешать «Зениту» стать чемпионом и на этот раз. Хотя на этом отрезке команда потеряла больше очков, чем я предполагал. По составу и стабильности выступлений с «Зенитом» никто не сравнится», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

«Зенит» после семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
ФК Зенит
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