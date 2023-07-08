Рапопорт: «Брать такого игрока для скамейки — это немыслимо. Значит, Марио Фернандес будет играть»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возможный переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

«Тут надо рассматривать ситуацию с двух сторон. С одной стороны, «Зенит» не включался в эту схему до того момента, как все возможности подписать Фернанеса были у ЦСКА. И как я понимаю, когда у армейцев с игроком договоренности сорвались, тогда петербуржцы включились в процесс. Но опять же вряд ли в риторике «мы дадим больше». Не верится мне в это. У Марио были все возможности вернуться в ЦСКА, играть там. Но не срослось. И когда появилась возможность, Семак сказал наверняка, что этот игрок ему нужен. Хотя в моральном плане я считаю, что Фернандес поступает, мягко говоря, плоховато. Я больше уважаю игроков вроде Акинфеева, которые всю жизнь сохраняют верность одному клубу. Но жизнь сейчас другая, и деньги выходят на первый план.

Я думаю, что в этом случае у Семака будет возможность перестраивать игру на схему с тремя центральными защитниками. Плюс двоих фланговых защитников Караваева и Сантоса заменить особенно некем. Нет возможности для ротации состава. Так что в этой позиции, учитывая его хорошую игру в атаке, он может быть полезен. Кроме того, брать такого футболиста для скамейки – это немыслимо. Значит, он будет играть. Да и Караваев – довольно травмозависимый игрок, все может быть. Конечно, если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, этот трансфер был бы более весомый и правильный. А для РПЛ – пока сложно оценить», – цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.