Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:17

Рапопорт: «Брать такого игрока для скамейки — это немыслимо. Значит, Марио Фернандес будет играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возможный переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

«Тут надо рассматривать ситуацию с двух сторон. С одной стороны, «Зенит» не включался в эту схему до того момента, как все возможности подписать Фернанеса были у ЦСКА. И как я понимаю, когда у армейцев с игроком договоренности сорвались, тогда петербуржцы включились в процесс. Но опять же вряд ли в риторике «мы дадим больше». Не верится мне в это. У Марио были все возможности вернуться в ЦСКА, играть там. Но не срослось. И когда появилась возможность, Семак сказал наверняка, что этот игрок ему нужен. Хотя в моральном плане я считаю, что Фернандес поступает, мягко говоря, плоховато. Я больше уважаю игроков вроде Акинфеева, которые всю жизнь сохраняют верность одному клубу. Но жизнь сейчас другая, и деньги выходят на первый план.

Я думаю, что в этом случае у Семака будет возможность перестраивать игру на схему с тремя центральными защитниками. Плюс двоих фланговых защитников Караваева и Сантоса заменить особенно некем. Нет возможности для ротации состава. Так что в этой позиции, учитывая его хорошую игру в атаке, он может быть полезен. Кроме того, брать такого футболиста для скамейки – это немыслимо. Значит, он будет играть. Да и Караваев – довольно травмозависимый игрок, все может быть. Конечно, если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, этот трансфер был бы более весомый и правильный. А для РПЛ – пока сложно оценить», – цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.

 
Марио Фернандес. Фернандес – лучший трансфер «Зенита» летом. И удар по конкуренту
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-brat-takogo-futbolista-dlya-skamejki-e-to-nemy-slimo-poe-tomu-fernandes-budet-igrat/
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александров рассказал, против кого тяжелее всего играть в РПЛ

Семшов: «Я бы не стал осуждать Марио, потому что карьера футболиста не вечна»