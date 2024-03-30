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30 марта, 19:48

Рапопорт рассказал, что думает о вратарских ошибках в матчах 22-го тура РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Зенита» и вратарь «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал вратарские ошибки в матчах 22-го тура РПЛ.

— У вратарей есть установка разыгрывать мяч, вот они и разыгрывают. Вчера Лещук ошибся, сегодня — Адамов в начале матчей. Если ты умеешь разыгрывать мяч, то твоя команда владеет преимуществом, это понятно. Но любой вынос — фактор риска, нужно еще уметь эту передачу отдать. Вот куда Адамов сегодня отдавал передачу? Там, куда он выбил мяч, не было ни одного зенитовца. Это «привоз». И сразу поставил команду в положение команды, которой надо отыгрываться. Это нехорошо, — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Из-за неточных пасов Игоря Лещука и Романа Адамова «Динамо» и «Зенит» потеряли очки в матчах с «Ростовом» (1:4) и «Крыльями Советов» (1:1), соответственно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-zenit-sy-gral-posredstvenno/
Арсен Адамов
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Леонид Рапопорт
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