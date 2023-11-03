Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:12

Рапопорт: «Форвардам «Зенита» надо стремиться к уровню тактического взаимодействия, который был у Дзюбы и Азмуна»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре петербургской команды по новой схеме с двумя нападающими.

«Мне кажется, Семак постепенно нащупывает эту новую игровую модель «Зенита», когда играют два нападающих. А ведь в последнее время команда так вообще не играла — обычно один форвард менял другого. А теперь они выходят оба. Это очень непростая схема, когда играют два нападающих — им надо наладить определенный уровень тактического взаимодействия. Такой, какой был у Дзюбы и Азмуна, — вот это правильный и хороший пример. Как только добавится еще более активная игра на фланге справа, где пока нет Караваева, у петербуржцев будут очень хорошие перспективы. Слева взаимодействие Сантоса с Клаудиньо великолепное, справа пока такого нет», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

«Зенит» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. 4 ноября сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Балтики».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-forvardam-zenita-nado-stremit-sya-k-urovnyu-takticheskogo-vzaimodejstviya-kotory-j-by-l-u-dzyuby-i-azmuna/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
Неймар рассказал, как прошла операция на колене
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «Самое простое решение — уволить Абаскаля, но насколько оно оправданно?»

Гонсалес рассказал, что готов участвовать в матче легенд ЦСКА против «Локомотива»