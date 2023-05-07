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Сегодня, 19:10

Рапопорт считает, что игроки «Зенита» были готовы к ошибке Селихова

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об ошибке голкипера «Спартака» Александра Селихова в первом тайме матча 26-го тура РПЛ между петербургским и московским клубами.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо забил гол на 13-й минуте встречи после того, как Селихов неудачно выбил мяч, попав в ногу бразильскому игроку.

«Селихов был зациклен на том, чтобы отдать мяч ближнему игроку. Это новая вратарская мода, она мне не нравится. В итоге он передержал мяч и не нашел адресата для передачи. Такое требование, видимо, предъявляют тренеры «Спартака» вратарям. Обращу внимание на то, что Акинфеев, например, так никогда не играет. Как только минимальный уровень опасности, сразу делает длинную передачу. Причем иногда это приводит к опасным атакам. Селихов в этой ситуации должен был сыграть просто, чего он не сделал — вот и все. Но надо отдать должное игрокам «Зенита». Они тоже к этому готовились. Не каждый игрок побежит за таким безнадежным мячом, за каким побежал Клаудиньо», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит на «Газпром Арене». После первого тайма счет 2:1 в пользу петербуржцев. В случае победы над «Спартаком» клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-igroki-zenita-by-li-gotovy-k-takoj-oshibke-selihova/
Александр Селихов
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