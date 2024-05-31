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Сегодня, 21:22

Рапопорт считает, что Латышонку надо уйти из «Балтики» в «Динамо» или «Краснодар»

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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о перспективах вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в следующем году в плане выступления в РПЛ.

«Если его пригласят в «Зенит», он должен быть игроком основного состава. Сидеть на скамейке — не лучший вариант для голкипера, привыкшего выходить на поле. Будет сидеть — растеряет мастерство. Думаю, ему лучше пойти в команду, в которой есть вратарская проблема. В то же «Динамо», где нет сильного голкипера, или в «Краснодар», откуда уходит Сафонов. В первой лиге Латышонку играть нет смысла, надо куда-то уходить. Он заслужил шанс хорошей игрой за «Балтику» на протяжении всего сезона», — сказал Рапопорт «РБ Спорт».

2 июня клубы из Калининграда и Петербурга встретятся в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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