Рапопорт: «На мой взгляд, «Динамо» было каким-то обреченным, и «Зенит» это чувствовал»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о победе сине-бело-голубых над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Матч складывался от того, как играло «Динамо». А «Динамо» играло в совершенно непонятный для меня футбол, достаточно медленный, без агрессии, — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта. — На мой взгляд, они были какие-то обреченные. И «Зенит» — это, видно, чувствовал. И тоже в первом тайме особо не включался. Идет игра и идет, ну не сейчас, так через пять минут забьем. И только во втором тайме отрезками динамовцы стали себя проявлять. И то только тогда, когда «Зенит» ослабил активный прессинг, и соперник стал получать больше времени на работу с мячом. Что-то стало получаться, гол забили, Смолов классную передачу сделал. Но в целом не было у них куража и уверенности, что они смогут побороться с «Зенитом». С настроением бился только Шунин.

— Что скажете про пенальти на Малкоме?

— Если бы арбитр его не поставил, думаю, решение бы признали правильным. То, что Малком играл картинно, это все видели. Но какая ситуация — близко была лицевая линия, и убежать с мячом Малком дальше уже не мог. И если бы не упал, ничего из этого момента он бы не извлек — у него не было пространства, ему некуда было играть. Малком умный и хитрый игрок, и это лучший вариант, как можно было решить момент. Во все времена были игроки, которые умели, особенно без видеоповторов, «рисовать» пенальти. И этот пенальти тоже в какой-то степени «нарисованный». Но у судьи, конечно, были основания его поставить. Я могу себе представить реакцию Семака, если бы не поставили — крик был бы поднят такой... Но, например, в Лиге чемпионов из 10 арбитров 9 бы такой пенальти не дали. Мне кажется, судья, который работал на ВАР, не разбирается в этих сложных игровых ситуациях. Потому что, если бы разбирался, не поставил бы. Это очень серьезное наказание для момента, в котором не было вариантов продолжения атаки. Я уже сказал, что Малком именно потому и начал падать.