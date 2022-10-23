Рапопорт — о Мостовом: «Когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал решение главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака заменить Андрея Мостового в матче 4-го тура пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Такое бывает. Для Мостового это неприятный вариант. Он в этом сезоне прилично играет. Но проблема в том, что когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает. Был промежуток времени, когда он проникал в состав, играл неплохо, забивал — когда был травмирован Клаудиньо. Поэтому если Мостовой не выйдет на поле в матче с «Сочи», я не стал бы искать в этом какой-то подтекст, связанный с его обратной заменой в предыдущем матче. Оптимальный состав «Зенита» известен всем. Поэтому я был удивлен, когда Бакаев перешел в «Зенит». Деньги, конечно, еще никто не отменял. Но всем было понятно, что Бакаев — игрок замены. Он сидит и получает еще меньше практики, чем Мостовой», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Мостовой вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой что-то сказал Семаку и ушел в раздевалку.

В сезоне-2022/23 Мостовой принял участие в 13 матчах в РПЛ и отличился пятью забитыми голами.