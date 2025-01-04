Рапопорт: «Все надеются на возвращение в Европу, но РПЛ и так интересна»

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями о том, чего он ждет от наступившего 2025 года для российского футбола.

— Все надеются, что мы в 2025 году все же вернемся в Европу, хотя, на мой взгляд, наше внутреннее первенство тоже вызывает серьезный интерес у людей. Идет борьба, может быть, не очень ровная, но она есть на всех этажах турнирной таблицы. И зрителей ходит достаточное количество, а если бы не паспорт болельщика, то народу бы ходило еще больше.

— Если нас допустят в Европу, что думаете об уровне конкуренции?

— И «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак» сейчас смогли бы совершенно достойно выглядеть в еврокубках. Очень интересно было бы посмотреть, как это будет после потерянных трех лет. На уровне сборной у нас очень достойная команда, появилось много молодых и одаренных ребят. Это настраивает на то, что мы могли бы быть там конкурентоспособны, — сказал Рапопорт «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные команды были отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года решением УЕФА на неопределенный срок.