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Сегодня, 15:34

Рапопорт заявил, что в России ВАР превратился из помощника в проблему

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что арбитр, допустивший грубую ошибку в матче после просмотра ВАР, должен получать пожизненную дисквалификацию.

«С введением ВАР в нашем футболе все как-то запуталось. Причем это только в России. В других странах арбитры быстро принимают решения, посмотрев монитор, игроки не ходят толпой за судьей по полю. Мне кажется, ошибки арбитра — часть футбола, всегда они были, но не было такой истерии и давления на судей. А теперь возникла ситуация, что судья всегда ждет этого вызова к монитору, чтобы определиться. Но и монитор ему не помогает. Вспомните пенальти, назначенный в недавнем матче «Спартака» и «Динамо». Все видели, что нарушения там нет. Судью даже позвали к монитору. Но он все равно остался при своем. На мой взгляд, судья, который видит то, что видят все, но принимает решение вопреки здравому смыслу, должен закончить судить», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Он также заявил, что ВАР в России превратился в проблему.

«У нас система все ухудшила. Ничего непонятно — где рука, где не рука, за что пенальти надо назначать, за что не надо. Многие ситуации — безобразные. Проблема в руководстве судьями. Даже эксперты, которые приходят на ТВ, честно говорят: да, судья ошибся, неправильное решение. Все видят, что судьи грубо ошибаются. Но ничего не меняется», — добавил Рапопорт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-var-prevratilsya-iz-pomoshhnika-v-problemu-prichem-tak-tol-ko-v-rossii/
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