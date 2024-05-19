Рахимов оценил роль Дюпина в двух первых пропущенных голах «Рубина» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о первых двух пропущенных голах в матче против «Спартака» (1:3) в 29-м туре РПЛ.

— Если бы не два запоздалых сейва голкипера Юрия Дюпина, игра была бы равной?

— В перерыве поговорили с тренерами: «Без единого момента счет 2:0. Как так?» Ничего не предвещало. Но так бывает. Я бы не стал винить только вратаря. Хорошая реакция у команды во втором тайме. Надо выходить и доигрывать все моменты и детали, которые есть. По игре нет претензий к футболистам. Надо реализовывать моменты. Без поражений побед не бывает. Конечно, мы переживаем, это обязательно нужно. Но через аналитику надо поправлять моменты, — сказал Рахимов.

«Спартак» (49 очков) остается на пятом месте в РПЛ. Красно-белые не опустятся ниже пятой строчки по итогам сезона.

«Рубин» (41) идет седьмым в турнирной таблице.