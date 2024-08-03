Рахимов — после поражения «Рубина» от «Химок»: «Надеемся, нам тоже будут ставить пенальти в таких эпизодах»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после поражения от «Химок» (2:3) в третьем туре РПЛ прокомментировал эпизод с пенальти в ворота казанцев, с которого подмосковная команда забила победный гол.

На 85-й минуте Лукас Вера забил «с точки» решающий мяч после попадания мяча в руку игрока «Рубина».в штрафной площади.

«Что рассуждать об этом. Уже назначили, сейчас не отменишь. Надеемся, что если у нас будут такие эпизоды, то и в нашу пользу будут ставить», — цитирует Рахимова пресс-служба казанского клуба.

«Химки» (4 очка) одержали первую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (3) идет десятым.