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3 августа, 23:46

Рахимов — после поражения «Рубина» от «Химок»: «Надеемся, нам тоже будут ставить пенальти в таких эпизодах»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после поражения от «Химок» (2:3) в третьем туре РПЛ прокомментировал эпизод с пенальти в ворота казанцев, с которого подмосковная команда забила победный гол.

На 85-й минуте Лукас Вера забил «с точки» решающий мяч после попадания мяча в руку игрока «Рубина».в штрафной площади.

«Что рассуждать об этом. Уже назначили, сейчас не отменишь. Надеемся, что если у нас будут такие эпизоды, то и в нашу пользу будут ставить», — цитирует Рахимова пресс-служба казанского клуба.

«Химки» (4 очка) одержали первую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (3) идет десятым.

Источник: ФК «Рубин»
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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