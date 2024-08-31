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Сегодня, 22:12

Рахимов – о поражении от «Спартака»: «Ничейная игра»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Спартака» (0:1) в 7-м туре РПЛ.

«Мы прессинговали по всему полю, когда играли 11 на 11. Когда на одного игрока меньше, кто-то начинает не доигрывать, это психология. Нужно добавить в этом компоненте.

Даку играет на уколах. Мы благодарны ему, что он выкладывается. Сейчас ему нужна пауза, он не едет в сборную.

В обороне получилось многое. Проблема была при переходе из обороны в атаку. Этот компонент у нас сегодня не получился. По игре – ничейная игра. В футболе такое случается», – сказал Рахимов на пресс-конференции.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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