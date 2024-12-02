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Сегодня, 17:49

Рахимов заявил, что не боится возможного ухода Даку зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку из команды в ближайшее трансферное окно.

«Даку молодец. Не боюсь ли потерять Даку зимой? Он может потеряться, если в лес уйдет один. Он пока в Казани, все хорошо. Я не боюсь, что Даку может уйти зимой из команды», — сказал Рахимов «СЭ».

Даку в этом сезоне провел 18 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Контракт 26 летнего албанца с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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