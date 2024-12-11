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Сегодня, 06:52

Рахимов: «Важно, чтобы в «Рубине» были игроки, которые могли заменить Даку и Рожкова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Мирлинда Даку и защитника Ильи Рожкова.

«Думаю, что рано или поздно это произойдет. Здесь вопрос, наверное, времени. С одной стороны, это очень хорошо, что игроки развиваются. И я бы отметил не только Илью Рожкова и Даку. Мы видим, что тот же Иву выглядит очень неплохо. Он держит стабильность в своей игре. Мы видим, что появляется тот же Шабанхаджай, который начинает понимать все, что от него требуется. Меняет немножко свой характер, потому что начинает сейчас привыкать к лиге, и это очень важный момент. Рост этих игроков дает возможность команде играть стабильно.

Понятно, что придет время, когда, наверное, мы не сможем сопротивляться. Здесь очень важно понимать и работать сейчас в направлении определенной замены на эти позиции, потому что футбол не стоит на месте и где-то мы, наверное, уже не сможем конкурировать с более большими клубами, которые сделают предложение по тому же Даку, по тому же Рожкову, по другим игрокам. Мы не сможем с ними конкурировать. Для этого должны прийти другие игроки, которые будут соответствовать уровню.

Для меня очень важно на сегодняшний день, вот тот состав, который у нас есть, его в любом случае нужно усилить, и мы об этом говорим с руководством, и это понимает президент. Это в первую очередь Марата Адиповича идея, что мы должны сохранить костяк, мы должны увеличить количество хороших игроков у нас в команде, мы должны держать определенный уровень. Естественно, мы все идем в этом направлении, но я понимаю, что рано или поздно их нужно будет отдавать. Важно, чтобы были игроки, которые могли их заменить. А это внутренняя конкуренция. Если она присутствует, то, значит, вот эти процессы, они будут менее болезненные, — сказал Рахимов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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