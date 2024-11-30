Рахимов — о судействе: «Были моменты, которые с бровки не нравились»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о качестве судейства в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

— С трибун показалось, что у вас есть вопросы к судье.

— Нормальное судейство. Я для начала должен просмотреть повторы эпизодов. Были моменты, которые с бровки не нравились. Но нужно убедиться прав я или нет в этих моментах.

— Какие именно моменты?

— Очень много мелких эпизодов. Говорить конкретно не хочу. Просто я должен просмотреть еще раз игру, — сказал Рахимов «СЭ».

«Рубин» после 17 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.