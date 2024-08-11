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Судейство

Сегодня, 20:56

Рахимов: «Не предъявлял претензий судьям в матче с «Ростовом», была нормальная борьба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что у него нет претензий к судьям после матча с «Ростовом» (1:1).

«Есть ли у меня вопросы к судьям? Никому я не предъявлял никаких претензий. Нормальная игра, борьба была. Судьи свистели, когда есть борьба, фолы. Что-то, может, не заметили, но это игра. Стало ли судейство лучше по сравнению с прошлым сезоном? В матче с «Ростовом» было нормальное», — приводит слова Рахимова «РБ Спорт».

«Рубин» с 4 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В пятом туре казанцы сыграют с «Акроном» (19 августа).

Источник: РБ Спорт
Рашид Рахимов
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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