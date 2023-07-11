Расходы клубов РПЛ на судейство составляют около 600 миллионов рублей в год

Как стало известно «СЭ», расходы клубов РПЛ на обслуживание судейского корпуса составляют около 600 миллионов рублей за сезон.

Общая же сумма за четыре сезона, начиная с сезона-2022/23, утвержденная общим собранием РПЛ, составит чуть менее 2,4 миллиарда рублей. Сумма делится между всеми 16 клубами РПЛ.

Примерно половина этой суммы — около 1,2 миллиарда — составляют выплаты вознаграждений арбитрам. Остальная часть — расходы на логистику, учебные сборы и тренинги арбитров, обслуживание система ВАР и прочие расходы.