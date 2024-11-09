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Сегодня, 05:20

Рашович посоветовал российским тренерам уезжать в другие чемпионаты

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Главный тренер саудовского «Аль-Иттихад Кальба» Вук Рашович заявил, что об уровне российских тренеров нельзя судить только по работе в РПЛ.

«Мне сложно рассуждать об уровне российских тренеров, я не так много слежу за РПЛ, хотя у меня в России много друзей. Но если ты хочешь быть сильным тренером, тебе нужно выходить из зоны комфорта. Нельзя оставаться в пределах только одной страны. Чтобы становиться лучше, нужно уезжать. Очень легко сидеть дома и рассуждать — то плохо, этот плох. Езжай и покажи свой уровень», — цитирует Рашовича «РБ Спорт».

51-летний сербский специалист возглавил «Аль-Иттихад Кальба» в 2024 году, в 2022-м Рашович приводил другой саудовский клуб «Аль-Фейху» к победе в финале Кубка Короля. С 2002 по 2004 годы серб выступал в составе «Крыльев Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ

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