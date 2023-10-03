Рассказов: «Когда заменили Промеса, я был немного в шоке»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на замену Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:0). Промес покинул поле на 60-й минуте встречи.

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее. Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — сказал Рассказов «СЭ».

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Лидером является «Краснодар», набравший 24 очка в 10 играх.