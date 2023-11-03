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Сегодня, 12:15

Рассказов назвал факторы, осложняющие возможность его перехода в зарубежный клуб

Отдел футбола «СЭ»
Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» назвал два фактора, которые осложняют его возможный переход в зарубежный клуб.

— В футболе возможно все. Если говорить о переходе в зарубежный клуб, нужно учитывать два фактора. Во-первых, возраст. Мне 25 лет, и я трезво оцениваю свои шансы на такой трансфер. Конечно, хочется попробовать силы за рубежом, но, наверное, это лучше делать более молодым. Есть случаи переходов и успешного выступления в Европе у наших парней и в возрасте за 30, но это больше индивидуальные истории.

Во-вторых, текущая внешнеполитическая ситуация по отношению к нашему государству. Пока не будут сняты определенные ограничения, процесс перехода в зарубежный клуб является крайне непростым и для игрока, и для самого клуба. А единичные успешные кейсы вроде перехода Арсена Захаряна скорее просто счастливая случайность и везение. В любом случае я усердно работаю и не исключаю варианта с потенциальным переходом в зарубежный клуб. Время покажет, — сказал Рассказов.

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова

Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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