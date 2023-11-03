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Сегодня, 12:45

Рассказов назвал секрет успеха «Крыльев Советов»: «Нет запредельного давления»

Отдел футбола «СЭ»
Николай Рассказов.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» назвал секрет успеха клуба, который регулярно теряет своих лидеров, но продолжает раскрывать новых игроков и показывать хорошие результаты.

— У тренера есть свое видение футбола, которое почти не меняется из года в год. Сама суть футбола остается: это атакующая и агрессивная игра, но при этом умная и стратегически выверенная. Мы четко должны понимать, что за соперник перед нами и как ему противодействовать. «Крылья» играют в открытый футбол, плюс есть спокойствие. Тут нет запредельного давления: не дай бог ошибиться. Конечно, ребята могут и спросить друг с друга в раздевалке, если косячить будешь постоянно. Но без фанатизма. Вообще, в «Крыльях», наверное, один из лучших коллективов, которые я когда-либо встречал в футбольных командах, — сказал Рассказов.

В сезоне-2023/24 самарцы после 14 сыгранных туров занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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