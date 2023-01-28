Рассказов оформил голевую передачу в дебютном матче за «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов отдал голевую передачу в своем дебютном матче за самарский клуб.

В товарищеской встрече со «СКА-Хабаровск» экс-защитник «Спартака» ассистировал нападающему Дмитрию Цыпченко.

27 января самарская команда объявила о подписании контракта с 25-летним футболистом на 3,5 года.

«Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.