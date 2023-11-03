Рассказов — о негативе в свой адрес: «А что в «Спартаке» сейчас? Новые волны хейта»

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» отметил, что после его ухода болельщики московского «Спартака» нашли новых адресатов для хейта. Сам футболист во время выступления за красно-белых неоднократно подвергался резкой критике со стороны СМИ, блогеров и болельщиков.

— А что в «Спартаке» сейчас? Почитайте СМИ или Telegram-каналы: новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Это обычная сущность людей. Такое происходит не только в спорте: каждый свой негатив изливает по-разному. Видимо, кому-то удобно комментарии писать, кому-то мемчики рисовать, а кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого, и нет разницы, это стюард или футболист, — сказал Рассказов.

Рассказов выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год, попав в основной состав из клубной академии. В январе 2023 года он на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов».