Рассказов — о возможном вызове в сборную: «Соврал бы, сказав, что не мечтаю»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» признался, что мечтает о вызове в национальную сборную России.

— Я бы соврал, сказав, что не мечтаю об этом. Как и любой человек, который с детства все время посвящал футболу, мечтаю играть на самом высоком уровне и в клубе, и в сборной. Помню, мальчишкой плакал, болея за нашу команду в 2008 году на чемпионате Европы. Это особое чувство и большая часть. Но тут все просто: хороших футболистов ни один тренер не станет игнорировать. Если игрок нужен, его вызовут. Так что мое дело — работать и доказывать, что я такого вызова достоин. А сидеть и ждать звонка — не мое, — сказал Рассказов.

Рассказов с 2014 года выступал за юношеские сборные России различных возрастов и молодежную сборную страны. В первую команду футболист пока не вызывался ни разу.