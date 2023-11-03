Рассказов считает, что «Спартак» способен побороться за чемпионство в сезоне-2023/24

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» выразил уверенность, что московский «Спартак», за который он ранее выступал, сможет побороться за титул чемпиона России в текущем сезоне.

— Конечно, способен. Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много — фактически по два игрока на каждую позицию. Так что, почему нет? Вполне способны побороться за титул, — сказал Рассказов.

Рассказов выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 годы, попав в основной состав из клубной академии. В январе 2023 года он на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов».