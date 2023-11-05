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РПЛ

Сегодня, 16:18

Рассказов в текущем сезоне набрал больше результативных действий, чем в первых 5 сезонах в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов отдал голевую передачу в матче против «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

На 85-й минуте с передачи 25-летнего защитника отличился Владимир Писарский.

Это результативное действие стало для Рассказова уже 6-м в текущем сезоне. Он забил два мяча и сделал 4 ассиста. Это больше, чем за его предыдущие 5 сезонов в чемпионате России (3+2 в 86 матчах).

Рассказов выступает за самарцев с января этого года. Он перешел в «Крылья Советов» из «Спартака».

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Источник: Opta Sports
Николай Рассказов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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