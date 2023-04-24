Рауль Рианчо: «Абаскалю стоит записаться к психологу. Быть тренером «Спартака» — огромный стресс»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о критике в адрес нынешнего главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Могу пожелать Гильермо хорошего здоровья, крепких нервов и удачи. Пусть у него в «Спартаке» все сложится и болельщики будут счастливы. Критика в его адрес? Не понимаю, почему так происходит. Не так давно его обожали, а сейчас критикую. Что посоветую? Может, записаться к психологу. Быть тренером «Спартака» — огромный стресс», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022. Под его руководством красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Действующее соглашение 33-летнего испанского специалиста с московской командой рассчитано до лета 2025 года.