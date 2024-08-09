Рауль Рианчо: «Не исключаю, что Соболев мог бы играть в ла лиге»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем форварда красно-белых Александра Соболева.

«Мог бы Соболев играть в ла лиге? Я не исключаю этого. Соболев — хороший нападающий. Самое главное, как игрок адаптируется к чемпионату, поэтому любой качественный футболист может заиграть на высоком уровне, если адаптируется. Но я думаю, что Соболев продолжит карьеру в России», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Соболев сыграл за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) и был заменен во втором тайме.