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Рианчо — о будущем Абаскаля: «Бывшие тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Думаю, у него все будет в порядке. Гильермо — молодой и амбициозный тренер. Такие специалисты всегда востребованы на рынке. Практика показывает, что бывшие тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе. И Абаскаль не станет исключением», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Руководство «Спартака» отправило Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

Под руководством испанца столичная команда одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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