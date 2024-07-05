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Сегодня, 15:24

Рианчо согласился с цитатой Соболева: «Гонятся за сенсациями, не обращая внимания на чувства»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» публикацию форварда красно-белых Александра Соболева в Telegram-канале.

«Я согласен с ним. Социальные сети опасны в том виде, в котором ими пользуются, в новостях гонятся за сенсациями, не обращая внимания на чувства. Мне кажется, он привел цитату, очень соответствующую тому обществу, в котором мы живем сегодня», — сказал Рианчо «СЭ».

В четверг вечером Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ночного неба, на которой написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...».
(Александр Абустин)

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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