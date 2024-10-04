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Рианчо: «Хотелось бы пожелать Глушакову быть счастливым после завершения карьеры!»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение российского полузащитника «Химок» Дениса Глушакова завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

«У меня нет никакого мнения по поводу завершения карьеры Дениса Глушакова. Наши с ним конфликты? Что было на поле, останется там. Я не обижен на него. Что бы хотелось ему пожелать после завершения карьеры? Быть счастливым!» — приводит слова Рианчо Sport24.

Глушаков подписал контракт с «Химками» летом этого года. Ранее он уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Всего на его счету 75 матчей в составе «Химок», в которых он отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

В сентябре сообщалось, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.

Источник: Sport24
Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
Рауль Рианчо

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