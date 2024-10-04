Рианчо: «Хотелось бы пожелать Глушакову быть счастливым после завершения карьеры!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение российского полузащитника «Химок» Дениса Глушакова завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

«У меня нет никакого мнения по поводу завершения карьеры Дениса Глушакова. Наши с ним конфликты? Что было на поле, останется там. Я не обижен на него. Что бы хотелось ему пожелать после завершения карьеры? Быть счастливым!» — приводит слова Рианчо Sport24.

Глушаков подписал контракт с «Химками» летом этого года. Ранее он уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Всего на его счету 75 матчей в составе «Химок», в которых он отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

В сентябре сообщалось, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.