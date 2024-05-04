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Сегодня, 01:53

Рианчо: «Уверен, что еще не все потеряно для «Сочи» — они будут сражаться до конца»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал результаты «Сочи» в этом сезоне чемпионата России.

«Я не смотрел матчи «Сочи» при Морено, поэтому не могу сказать, что именно команде не хватает для того, чтобы остаться в РПЛ. Но я уверен, что еще не все потеряно для «Сочи» — они будут сражаться до конца.

Морено — настоящий профессионал, который сделает все ради результата. Сможет ли он найти хорошую работу, если «Сочи» вылетит? Конечно, это качественный специалист, в его услугах будут заинтересованы многие клубы», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

«Сочи» на данный момент идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-moreno-smozhet-najti-rabotu-v-sluchae-vy-leta-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Рауль Рианчо
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