Рианчо: «Уверен, что еще не все потеряно для «Сочи» — они будут сражаться до конца»

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал результаты «Сочи» в этом сезоне чемпионата России.

«Я не смотрел матчи «Сочи» при Морено, поэтому не могу сказать, что именно команде не хватает для того, чтобы остаться в РПЛ. Но я уверен, что еще не все потеряно для «Сочи» — они будут сражаться до конца.

Морено — настоящий профессионал, который сделает все ради результата. Сможет ли он найти хорошую работу, если «Сочи» вылетит? Конечно, это качественный специалист, в его услугах будут заинтересованы многие клубы», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

«Сочи» на данный момент идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.