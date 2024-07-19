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Сегодня, 04:35

Рианчо: «Посмотрим, что придумает Станкович в «Спартаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о том, в какой футбол стоит играть красно-белым в новом сезоне в РПЛ.

«Все решает тренер. Посмотрим, что придумает Станкович. Мне сложно предугадать, ведь я мало знаком с его работой. Стоит ли «Спартаку» пытаться играть в тот футбол, который показала сборная Испании на Евро-2024? Это было бы ошибкой. Если сравнивать с искусством, то подражание какому-то художнику всегда будет всего лишь копией. «Спартак» должен написать свою собственную картину!» — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

В первом туре нового сезона «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 21 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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