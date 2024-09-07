Рианчо: «Судить Соболева нужно по игре, а не по тому, что он перешел из «Спартака» в «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«На мой взгляд, судить Соболева нужно по игре, а не по тому, что он перешел из «Спартака» в «Зенит». Это футбол, а Соболев — футболист. Он сделал выбор, на который имел право. Так что нужно говорить об игре. Самое главное — как он будет выглядеть на поле, какую игру будет показывать», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме «3+1». Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.