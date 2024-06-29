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Сегодня, 04:24

Рианчо: «Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Станет ли предательством переход Соболева в «Зенит»? В современном футболе нет понятия «предательство». Клубы покупают и продают игроков в зависимости от своих возможностей и выгоды. Футболисты имеют полное право менять клубы. И Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

В сезоне-2023/24 Соболев в 34 матчах во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-sobolev-ne-stanet-plohim-chelovekom-perejdya-v-zenit/
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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