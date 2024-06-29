Рианчо: «Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Станет ли предательством переход Соболева в «Зенит»? В современном футболе нет понятия «предательство». Клубы покупают и продают игроков в зависимости от своих возможностей и выгоды. Футболисты имеют полное право менять клубы. И Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

В сезоне-2023/24 Соболев в 34 матчах во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.