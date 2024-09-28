Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:10

Рианчо: «Главная задача Соболева — забивать мячи, а не думать о взаимодействии с недовольными болельщиками»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что главная задача новичка «Зенита» Александра Соболева — забивать мячи.

«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита». Он не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак». Его главная задача — забивать мячи, а не думать о взаимодействии с недовольными болельщиками», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. 27-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. С 2020 года игрок выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Минимум 42 человека погибли в США из-за урагана «Хелен»
Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал о преобразованиях спорта в России
Глава МИД КНР назвал отношение США к Китаю двуличным
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Совет ISU может вернуть россиян на международные турниры. Вопрос рассмотрят в ближайшее время
Сегодня
Вчера
Неделя