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Сегодня, 04:25

Рианчо: «Продление контракта с Семаком до 2030 года — это не катастрофа, а огромный успех»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал договоренность о продлении контракта Сергея Семака с «Зенитом».

«Сергей Семак — опытный тренер, который обладает большим талантом. Я думаю, что продление его контракта до 2030 года — это не катастрофа, а огромный успех, триумф. Он будет расти вместе с клубом, который дал ему такую возможность. Желаю Сергею больших успехов», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-prodlenie-kontrakta-semaka-s-zenitom-ne-katastrofa-a-triumf/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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