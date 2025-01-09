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Сегодня, 08:11

Рианчо: «Станкович постарается вернуть в «Спартак» чемпионский дух»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Способен ли Станкович вернуть в «Спартак» чемпионский дух? Я думаю, что да. Такой настрой был во время последнего чемпионского сезона, а сейчас Станкович постарается его вернуть. Без этого сложно выиграть чемпионат, потому что каждый игрок, каждый член тренерского и административного штаба, коллектива должен быть уверен в том, что команда реально борется за первое место. Это вместе с огромной работой приведет команду к успеху», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

«Спартак» в 18 турах набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-stankovich-sposoben-vernut-v-spartak-chempionskij-duh/
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Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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