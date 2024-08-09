Рианчо: «Допускаю, что Соболев еще может сыграть в футболке «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию с форвардом Александром Соболевым.

«Допускаю, что Соболев еще может сыграть в футболке «Спартака». Не знаю деталей ситуации, которая произошла у него с клубом, но никому нет пользы от того, что хороший футболист не играет из-за дисциплинарных мер. Думаю, Соболеву надо разобраться в себе, у него часто возникают конфликты», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

В этом сезоне Соболев сыграл за «Спартак» всего 67 минут в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).